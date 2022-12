Alessandro Egger: “Dopo ‘Ballando con le stelle’ condurrò un programma tv”

(Adnkronos) – “Dopo ‘Ballando con le stelle’ farò il conduttore in tv”. Così Alessandro Egger, uno dei concorrenti del programma di Milly Carlucci, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 News nel corso di ‘Trends & Celebrities’. “Ho avuto dei contatti e a questo punto – non posso ancora dirvi dove e quando – lascerò Milano – capitale della moda – per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione”, dice il concorrente di Milly Carlucci. Per lui la finalissima di ‘Ballando’ il prossimo 23 dicembre in prima serata su Rai1.