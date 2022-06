Allerta caldo domani 17 giugno, bollino arancione in 4 città

(Adnkronos) – Torna la morsa del caldo sull’Italia, soprattutto al Centro-Nord. Domani 17 giugno è previsto il bollino arancione, allerta di livello 2, a Brescia, Firenze, Perugia e Torino. E’ quanto prevede il bollettino del caldo del ministero della Salute. L’allerta 2 corrisponde a “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, anziani, bambini e donne in gravidanza”. Bollino giallo, livello di allerta 1, invece, per Bologna, Bolzano, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Verona.