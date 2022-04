Altro che ‘diplomazia’, Biden annuncia “Nuovi aiuti militari all’Ucraina per 800 milioni di dollari. Putin non vincerà”. Zelensky ringrazia

Non c’è niente da fare, ormai alla speranza di poter ‘risolvere’ in tempi rapidi il feroce conflitto in Ucraina attraverso la ‘diplomazia’, ora si è addirittura sovrapposto l’incitamento affinché questa orribile guerra prosegua. Ovviamente per poi vedere trionfare l’Ucraina.

Così ieri il presidente del Consiglio Europeo, Michel, anziché spendersi in una richiesta di tregua, ha indossato le vesti del ‘tifoso’, augurandosi che l’esercito di Kiev trionfi su quello russo.

Intendiamoci, condividiamo la condanna nei confronti della Russia, per aver scelto l’attacco bellico quale mezzo di ‘persuasione’ per arrivare a supportare i separatisti delle Repubbliche del Dombass, va però ricordato che mentre prosegue l’eroica resistenza dei militari ucraini, quotidianamente sempre più civili pagano nel peggiore dei modi il prolungamento di una guerra ‘medievale’ per ferocia.

Biden: “L’Ucraina si trova in una fase cruciale della guerra, urge muoverci per far arrivare le armi a Kiev, per difendere il Donbass”

Ed oggi a gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti, affermando che “L’Ucraina si trova in una fase cruciale della guerra con la Russia, una fase in cui bisogna muoversi più velocemente possibile per far arrivare agli ucraini le armi di cui hanno bisogno per difendersi nella nuova offensiva russa nel Donbass”.

Dunque, Biden – come già annunciato nei giorni scorsi – oggi ha reso noto che il governo Usa si appresta a stanziare un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev (si tratta di una seconda tranche da circa 800 mln di dollari). L’importo anche stavolta sarà di 800 milioni di dollari.

Biden: Con l’invio del secondo pacchetto di armamenti al’Ucraina, ad oggi gli Usa hanno fornito assistenza militare per 3,4 mld di dollari

Nello specifico il nuovo pacchetto (il secondo da 800 milioni di euro) che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina, giunge ad una settimana dal primo, composto da artiglieria pesante, compresi i primi radar anti-artiglieria. Quindi, questa nuova ‘spedizione’, articolata da artiglieria pesante e munizioni di nuova generazione, porterà a ben 3,4 miliardi di dollari: il totale complessivo dell’assistenza militare oggi fornita a Kiev.

Biden: “La Russia ha lanciato e concentrato la sua campagna alla conquista di nuovi territori, Stati Uniti ed alleati glielo impediranno”

Come ha poi affermato il capo della Casa Bianca, ”E’ ormai chiaro al mondo intero: la Russia ha lanciato e concentrato la sua campagna alla conquista di nuovi territori, e noi ora siamo in una finestra cruciale di tempo durante la quale imposteranno la prossima fase della guerra”

Ed ancora, ”La battaglia di Kiev è stata una storica vittoria per gli ucraini, una vittoria per la libertà, vinta dal popolo ucraino con l’aiuto senza precedenti degli Stati Uniti ed i suoi alleati. Ora dobbiamo accelerare questo pacchetto di aiuti per aiutare gli ucraini a prepararsi per l’offensiva russa che sarà più limitata in termini di geografica ma non in termini di brutalità”.

Biden: “Dopo il ritiro da Kiev, stanno emergendo le prove degli orrori e dei crimini di guerra commessi dai russi”

Biden ha quindi indugiato sul comportamento tenuto fino ad oggi dalle ruppe russe, sottolineato più volte come, dopo la ritirata russa dall’area di Kiev, stiano emergendo “prove” degli “orrori” e dei “crimini di guerra” commessi dai russi.

Il presidente americano ha poi ribadito la convinzione che, di fronte ai “coraggiosi militari e civili ucraini” e il continuo sostegno degli Usa e degli alleati, Vladimir Putin “non potrà mai vincere, non potrà mai riuscire a dominare ed occupare l’Ucraina”.

Biden: “Non sappiamo quanto durerà questa guerra ma dopo circa due mesi, ecco quello che sappiamo: Putin ha fallito”

Dopo aver rimarcato che “non ci sono ancora prove che Mariupol sia completamente caduta”, il presidente Usa ha aggiunto che ”Non sappiamo – ha detto ancora il presidente Usa – quanto durerà questa guerra ma mentre ci avviciniamo alla soglia dei due mesi, ecco quello che sappiamo: Putin ha fallito nelle sue grandi ambizioni sul campo di battaglia. Dopo settimane di bombardamenti, Kiev ancora regge, il presidente Zelensky e il governo democraticamente eletto rimangono al potere”. Biden ha ripetuto più volte come sia cruciale per Kiev il “costante flusso di armi, munizioni, intelligence da tutte le nazioni del mondo libero guidate da noi”.

Biden: “Putin sperava che la Nato, la Ue, ed i nostri alleati in Asia si dividessero, ma ancora una volta dimostreremo che si sbaglia”

Dunque, invitando gli alleati a rimanere uniti, Biden ha aggiunto, “Mentre la Russia continua l’avanzata militare e le brutalità, Putin spera che noi perdiamo interesse, l’ho detto dall’inizio, lui contava sul fatto che la Nato, la Ue, i nostri alleati in Asia si dividessero, ed ancora scommette su questo: ma ancora una volta dimostreremo che si sbaglia”. Quindi, ha insistito, “L’unità con i nostri alleati e con il popolo ucraino sta inviando un messaggio inequivocabile a Putin: non riuscirà mai a dominare ed occupare l’Ucraina. La cosa più importante in questo momento è mantenere l’unità“.

Biden: “Nessuna nave battente bandiera russa, che sia di proprietà o gestita da interessi russi, sarà fatta entrate nei porti Usa”

Entrando nel merito delle sanzioni, il capo della Casa Bianca ha poi sottolineato che gli Stati Uniti hanno chiusi i propri porti alle navi russe: “Nessuna nave battente bandiera russa, che sia di proprietà o gestita da interessi russi, sarà fatta entrate in porti degli Stati Uniti, Questo è un altro passo cruciale che gli Stati Uniti fanno insieme agli alleati in Europa e il Canada per negare alla Russia i benefici del sistema economico internazionale di cui hanno goduto in passato”.

Biden alle sue forze armate: “Voglio applaudire al lavoro straordinario che state facendo per armare ed equipaggiare i coraggiosi ucraini”

Proprio ieri, ha rivelato Biden, di aver avuto un mini-vertice con il capo del Pentagono e le massime autorità delle Forze armate Usa, come le quali si è congratulato “per il costante il flusso degli aiuti militari all’Ucraina, armi e munizioni arrivano ogni giorno e noi vediamo come sono vitali le nostre alleanze in tutto il mondo. Vediamo quindi – ha tenuto a rimarcare – l’esigenza di adattarci come conseguenza del fatto che siamo schierati al fianco dell’Ucraina contro la guerra brutale e ingiustificata di Putin, ed io voglio applaudire al lavoro straordinario che state facendo per armare ed equipaggiare i coraggiosi ucraini che difendono la loro nazione”

Zelensky ringrazia Biden: “Questo aiuto oggi è necessario più che mai! Salva la vita dei nostri difensori e ci avvicina al ritorno della pace”

Un discorso a quanto pare seguito anche dal presidente Zelensky, il quale ha espresso grande gratitudine nei confronti sia del presidente degli Stati Uniti che del popolo americano, a sostegno del popolo ucraino nella lotta. Questo aiuto oggi è necessario più che mai!”, ha quindi esortato Zelensky, rimarcando che “Salva la vita dei nostri difensori della democrazia e della libertà e ci avvicina al ritorno della pace“.

Che dire? Purtroppo ‘il massacro’ continua…

