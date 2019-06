Andria, agguato per mafia: morto un uomo

Un agguato di stampo mafioso in pieno centro. È successo ad Andria, dove davanti a numerose persone e a pochi passi dalla villa comunale, dove erano presenti tanti bambini, è stato ucciso Vito Griner, 37 anni, e ferito Nicola Lovreglio di 39.

Andria, agguato per mafia: le ultime notizie

Finito quindi il periodo di relativa calma nella città pugliese. Griner era in libertà dal 30 aprile dopo una condanna ai domiciliari: era il fratello del boss Filippo Griner, uno dei vertici della mafia locale affiliato alla Sacra Corona Unita ed arrestato dopo un lungo periodo in cui è stato latitante.

Aggiornamento ore 9.00

Sarebbe fuori pericolo Nicola Lovreglio, l’altra persona colpita oggi dall’agguato ad Andria nel quale ha perso la vita Vito Griner. Secondo gli investigatori l’episodio di oggi sarebbe riconducibile ad una guerra di egemonia sul territorio per lo sfruttamento dello spaccio di stupefacenti.

Aggiornamento ore 10.00

Sul caso di agguato di oggi ad Andria ad indagare è la procura di Trani, anche se a breve la palla potrebbe passare alla Dda di Bari.

Erano diversi mesi in cui non accadevano episodi del genere ad Andria. L’ultima volta era il 23 gennaio del 2018, quando in via Ausonia venne ucciso Vito Di Biase, di 45 anni.

Aggiornamento ore 11.30