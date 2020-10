Angelica Uomini e Donne, chi è la ragazza che ha baciato Nicola Sirius

Dopo aver sceso le scale per corteggiare Gemma, sorprendendo tutti, Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius, è diventato uno dei protagonisti di Uomini e Donne. La scelta coraggiosa, o per alcuni opportunista, di voler conoscere una donna molto più grande di lui, gli ha procurato popolarità e critiche.

In molti, infatti, hanno pensato che la scelta di Nicola mirasse solo a conquistare fama e followers sui social. Il ragazzo, 26 anni, ha sempre affermato il contrario, ribadendo la serie intenzione di conoscere la dama torinese. Fatto sta che tra i due al momento la conoscenza si è interrotta e l’ufficiale di Marina ha intrapreso la conoscenza con Angelica, una ragazza della sua età.

Angelica, età della nuova fiamma di Nicola

Ancora non si sa molto di Angelica: la ragazza ha 22 anni ed ha subito stregato Nicola, che ha deciso di uscire con lei. Tra i due il feeling è stato subito positivo, tanto che alla prima esterna c’è stato un bacio. Una notizia che probabilmente non farà piacere a Gemma.

In attesa di sapere qualcosa in più su Angelica continua la conoscenza con Nicola, che ha abbassato di molto l’età della sua nuova fiamma. La ragazza, per cui pare essersi fatto avanti anche Armando, ha appena 4 anni in meno di Sirius.