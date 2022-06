Assisi, 82enne in autostop al seggio

(Adnkronos) – A 82 anni arriva in autostop al seggio ma dopo aver votato rimane seduta per un po’ di tempo fuori dalla sede elettorale e chiede aiuto agli agenti per ritornare a casa.

Protagonista una donna di Assisi che ha trovato l’immediata disponibilità dei poliziotti che hanno chiamato una volante per riaccompagnarla. Dopo un giro inaspettato con in ‘pantera’ e qualche battuta simpatica scambiata durante il tragitto, la signora Gabriella è rientrata a casa ringraziato per la premura gli agenti.