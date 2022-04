Berlusconi pronto al ritorno in presenza, anche in Europa

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi è pronto al suo ‘ritorno’ anche sullo scenario europeo con la prima uscita pubblica in presenza, a un summit internazionale. Il Cav, in veste di eurodeputato e leader di Fi, riferiscono fonti azzurre all’Adnkronos, è atteso al vertice del Ppe in programma il 30-31maggio a Rotterdam per discutere dei principali temi di attualità internazionale, dalla guerra in Ucraina alla crisi energetica.

Il congresso, che si sarebbe dovuto svolgere sempre a Rotterdam il 17 e 18 novembre scorso fu rinviato a causa dell’incremento dei casi di Covid-19 in tutta Europa e in Olanda in particolare.