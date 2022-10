(Adnkronos) – ”Sono soddisfatto per aver avuto tre ore fa la notizia del mio 17esimo nipotino… Sono soddisfatto di riprendere la parola qui in Senato, dopo 9 anni”, dopo la ‘decadenza’. Lo ha detto Silvio Berlusconi in Aula a palazzo Madama nel suo intervento sulla fiducia al governo Meloni. Per il leader di Fratelli d’Italia, applausi da quasi tutto Palazzo Madama.