Bon Dylan è stato accusato di abusi sessuali risalenti al 1965

Una donna, identificata solo come J.C., ha citato in giudizio Bob Dylan per presunti abusi sessuali che risalirebbero al 1965, quando lei aveva solo 12 anni. Nell’atto di citazione, presentato venerdì alla corte suprema di Manhattan, la donna, oggi 68 anni, ha accusato il cantautore di aver sfruttato il suo “status di musicista per somministrarle alcol e droghe e abusare sessualmente diverse volte”.

Gli abusi, secondo quanto denunciato da J.C., si sarebbero consumati nell’appartamento di Dylan al Chelsea Hotel di New York tra l’aprile e il maggio del 1965. Un portavoce di Bob Dylan, alla Bbc, ha smentito categoricamente l’accusa: “Le accuse non sono vere e saranno difese strenuamente”.

La legge americana consente alle vittime di abusi subiti durante l’infanzia di denunciare i loro aggressori a prescindere dal tempo trascorso. Al momento il cantautore ottantenne non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse della donna, che stanno già facendo il giro del mondo.