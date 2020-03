Coronavirus, dall’Olanda: “Trovato farmaco per neutralizzarlo”. Ma ci vorranno mesi di test

Una buona notizia direttamente dall’Olanda: è stato trovato il primo farmaco in grado di aggredire il Covid-19. Un passo in avanti nella battaglia al coronavirus, che necessita però di ulteriore tempo per i naturali test a cui dovrà essere sottoposto il farmaco per confermarne l’efficacia sull’uomo.

Il farmaco in questione individua a e colpisce la proteina prodotta dal virus per attaccare le vie respiratorie umane. A rendere nota la ricerca è il gruppo dell’università di Utrecht, che fa capo a Chunyan Wang.

Farmaco pronto tra alcuni mesi

Gli stessi ricercatori hanno però affermato che prima di rendere disponibile il farmaco dovranno passare alcuni mesi necessari a testare efficacia e sicurezza dello stesso sugli umani. Il medicinale in questione è un anticorpo monoclonale che impedisce al virus di replicarsi.

In attesa di ulteriori studi i medici, almeno in Italia, stanno affrontando il virus con un farmaco antireumatico e anti-Aids. Soprattutto il primo sembra aver prodotto risultati incoraggianti sui pazienti ai quali è stato sottoposto. Un ulteriore arma in attesa del farmaco definitivo, che potrebbe arrivare presto dall’Olanda.