Covid Lombardia, 16.236 contagi e 199 morti: bollettino ultimi 7 giorni

(Adnkronos) – In Lombardia nell’ultima settimana, dal 23 al 29 dicembre, si sono registrati 16.236 casi di Covid, in calo rispetto ai 20.311 casi della settimana precedente (16-22 dicembre). E tornano a calare anche i morti: 199, contro i 246 che erano stati registrati nei 7 giorni precedenti. Il bilancio totale da inizio pandemia è di 44.688 decessi.

Nell’ultima settimana monitorata, i tamponi sono stati 125.322, per un tasso di positività del 13,0%, più o meno stabile rispetto al 12,5% della settimana precedente. Negli ospedali, secondo il bollettino regionale aggiornato al 29 dicembre, ci sono sempre 35 ricoverati Covid in terapia intensiva, numero invariato rispetto alla settimana precedente, e scendono i ricoverati in area medica, a quota 1.165 (109 in meno rispetto al dato precedente di 1.274).