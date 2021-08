Covid, non vaccinato il 12,82% del personale scolastico

Il 12,82% degli appartenenti al personale scolastico non è ancora vaccinato. Si tratta di 186.571 persone. E’ quanto emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione condotto dalla struttura commissariale. In particolare, su una popolazione di 1.455.308 persone, 1.225.586 hanno ricevuto la prima dose (l’84,21%) e 1.190.932 hanno completato la vaccinazione, pari all’81,83%.

Oltre 35mila sanitari non sono vaccinati. E’ di 35.691 la popolazione del personale sanitario che ancora non ha fatto neanche una prima dose di vaccino, pari all’1,82% del totale. Su un notale di 1.958.461 persone, sono 1.849.242 i sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 94,42%.

Oltre il 40% dei giovani fra i 16 e i 19 anni in Italia ha completato il ciclo vaccinale. In 845.723, pari al 40,5%, hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino mentre su un totale di 2.322.000 mila giovani, il 63,58% ha ricevuto almeno una prima dose o ha fatto il vaccino monodose. E’ invece pari al 36,42% la percentuale di quanti non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Oltre 2 milioni di 50enni in Italia non sono vaccinati. Sono 2.048.855 (il 21,23% del totale) le persone fra i 50 e i 59 anni che non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino. Su un totale di 9.651.541 persone nella categoria 50-59 anni, ad aver completato il ciclo vaccinale sono 7.042.299, pari al 72,97%.

Il 33,76% della popolazione nella fascia di età fra i 12-15 anni in Italia ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, un dato che sale al 34,37% se si considera anche il vaccino monodose. Su un totale di 2.305.514 persone fra i 12-15 anni, 298.942 hann o invece completato il ciclo vaccinale, pari al 12,97%.

Oltre il 6% degli over 80 in Italia non è vaccinato. In particolare, su un totale di 4.554.107 persone oltre gli 80 anni, 279.834 non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, pari al 6,14%.