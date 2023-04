Documenti top-secret Pentagono, 007 Usa sapevano di altri palloni-spia

(Adnkronos) – Le agenzie di intelligence statunitensi erano a conoscenza dell’esistenza di diversi palloni spia cinesi e non sono riuscite a chiarire fino in fondo le vere capacità tecnologiche di quello che ha sorvolato gli Stati Uniti a gennaio e febbraio. E’ quanto emerge da documenti di intelligence top secret di cui si è venuti a conoscenza con la fuga di notizie top secret del Pentagono per la quale è accusato il 21enne Jack Teixeira, un membro della Massachusetts Air National Guard. Lo rivela il Washington Post, precisando che il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti quest’anno, chiamato Killeen-23 dalle agenzie di intelligence statunitensi, trasportava una serie di sensori e antenne che il governo americano non aveva ancora identificato più di una settimana dopo averlo abbattuto.

Il pallone era uno degli almeno tre noti alle agenzie. Uno di questi ha sorvolato il gruppo da battaglia di una portaerei statunitense in un episodio precedentemente non segnalato, mentre un terzo si è schiantato nel Mar Cinese Meridionale, secondo un secondo documento top secret.

Uno dei tre documenti trapelati, frutto del lavoro dell’Agenzia di intelligence nazionale geospaziale (Nga) e risalente al 15 febbraio, 10 giorni dopo l’abbattimento del pallone spia finito al centro delle cronache – contiene informazioni dettagliate su Killeen-23 e due palloni-spia noti dagli anni precedenti, denominati Bulger-21 e Accardo-21. Non è chiaro se siano i due palloni che hanno sorvolato il gruppo della portaerei e poi sono precipitati.

Bulger-21 trasportava sofisticate apparecchiature di sorveglianza e ha circumnavigato il globo dal dicembre 2021 al maggio 2022, afferma il documento. Accardo-21 trasportava apparecchiature simili. Secondo un funzionario statunitense citato dal giornale, i palloni vengono nominati seguendo l’ordine alfabetico, dalla A alla Z e prenderebbero il nome di noti criminali, tra cui Tony Accardo, James “Whitey” Bulger, e Donald Killen.

Annotando quelle che sembrano essere foto dettagliate del pallone che ha sorvolato gli Stati Uniti, presumibilmente scattate da un aereo spia U-2, gli analisti dell’intelligence hanno valutato che era in grado di generare energia sufficiente a far funzionare “qualsiasi” tecnologia di sorveglianza e ricognizione, incluso un tipo di radar capace di vedere di notte e attraverso le nuvole.