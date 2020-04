Frutta senza la A, l’indovinello che spopola su Facebook: la possibile soluzione

Frutta senza A. Impossibile non essersi imbattuti in questo indovinello su Facebook o su WhatsApp, le bacheche ne sono invase. E’ il nuovo rompicapo che sta prendendo piede sui social network e a cui tutti cercano una risposta. In queste settimane di quarantena sono prolificati i giochi del genere, per fra fronte alla noia che comporta l’isolamento forzato.

Si è passati dall’indovinello ‘Quanti 3 contiene questa immagine’ a ‘Frutta senza A’, sempre con la stessa voglia di trovare la soluzione. Ma il quesito, nella sua semplicità, non deve trarre in inganno, perché molti incappano in un errore banale che spiegheremo di seguito, mentre la suzione, apparentemente ufficiale, è un’altra.

Frutta senza A, cosa vuol dire

Se sulle vostre bacheche Facebook trovate il post ‘Frutta senza la A’, o tra i vostri messaggi Whatsapp, il significato è semplice: è un indovinello a cui, se volete, potete rispondere. In molti di getto elencano quindi una serie di frutti senza la lettera A, come ad esempio kiwi. Ma la risposta corretta potrebbe essere ancora più semplice.

Già, perché la soluzione al quesito è: frutt. Ossia la parola frutta senza la vocale ‘a’ alla fine. Semplice ma non banale, perché la domanda potrebbe infatti portare su un’altra strada. In questo genere di indovinelli è importante il pensiero lato, ossia quello non usato convenzionalmente per trovare una soluzione ad un problema. Ecco spiegato quindi il nuovo indovinello che spopola sui social e che arriva dalla Francia.