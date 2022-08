Furto al Consorzio di Bonifica Etruria meridionale e Sabina

Un messo è stato messo a segno nella notte ai danni dell’Impianto idrovoro di Reopasto nella piana reatina del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina. Nella notte ignoti si sono introdotti nell’impianto idrovoro di Reopasto, ed hanno sottratto cavi di rame di alimentazione dei trasformatori e dei gruppi pompa e componentistica dei quadri elettrici, mettendo a rischio la funzionalità dell’impianto stesso.

Ricevuto l’allarme in mattinata, il Direttore del Consorzio, Ing. Gregori Vincenzo, ha fatto un sopralluogo sul posto con alle forze dell’Ordine per rilevare i danni, che potrebbero superare i 250.000 €. Il personale dell’ente sta operando per ridurre al minimo i disagi all’utenza e per ripristinare celermente la funzionalità dell’impianto.