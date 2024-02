Giorgetti, idea esenzione Irpef per settore agricolo

Giorgetti pensa a una esenzione Irpef per settore agricolo. Parole importanti quelle del Ministro su di uno dei temi più caldi del momento.

“Fermi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l’intervento in materia di esenzione dell’Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie“.

“Tale misura, quindi potrà essere, inserita nel primo veicolo normativo utile – che potrebbe essere anche il decreto legge Milleproroghe attualmente all’esame della Camera”.

“Se non potremo salire sul palco dell’Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da domani, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che già si stanno organizzando per potenzialmente raggiungere Sanremo entro domani o sabato mattina”.

Così Riscatto agricolo in una nota. “Fino ad oggi abbiamo dimostrato un alto senso di responsabilità, che però non è stato ripagato in quanto nessuno ha provveduto a contattarci sinora”.

“Quattro dei nostri ragazzi dovrebbero poter salire sul palco dell’Ariston”, ha detto uno dei portavoce di ‘Riscatto agricolo’ parlando della possibilità che un gruppo di giovani agricoltori, arrivati all’alba con i trattori da Melegnano a Sanremo, siano invitati a parlare dal palco del festival di Sanremo. “Potrebbe – ha dichiarato – anche essere preparato un documento”.