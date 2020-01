Siamo a poche ore dal ritorno in prima serata su Canale 5 di una nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 2020. Come sempre in diretta, questa sera lunedì 20 Gennaio il GF Vip arrivato alla quarta edizione promette novità, clamore e altri nuovi confronti/scontri tutti da vivere. Quali?

Cosa accadrà nella casa? Quali sono le anticipazioni sulla puntata di questa sera lunedì 20 Gennaio de Il Grande Fratello Vip 2020? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Grande Fratello vip, anticipazioni puntata 20 Gennaio: confronto Valeria Marini Rita Rusic

Il Grande Fratello Vip torna in onda oggi lunedì 20 gennaio 2020 con una bomba mediatica e televisiva già pronta a accendersi: quella del confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic.

Proprio così: e due ex di Vittorio Cecchi Gori si troveranno nella casa del Grande Fratello Vip pronte a cercare quel chiarimento di cui si sta già ampiamente parlando. Ma su cosa, in effetti, devono chiarirsi le due?

Nella quinta puntata del GF VIP 2020 in onda su Canale 5 oggi lunedì 20 gennaio torna nella Casa la conturbante Valeria Marini. Lei, che è ricordata ancora come una delle più esuberanti concorrenti della prima edizione è stata invitata da Alfonso Signorini per un ideale incontro-confronto con Rita Rusic, che fa parte del cast di questa quarta edizione.

Come è risaputo, e come sanno gli amanti del gossip, tra Valeria e Rita non scorre un buon rapporto dopo le storie che ambedue hanno avuto per lo stesso uomo, il produttore e imprenditore Vittorio Cecchi Gori.

Il quale, come abbiamo visto, lo scorso venerdì ha fatto una sorpresa all’ex moglie: pertanto, per chiudere il cerchio, è previsto l’ingresso della Marini. E c’è chi giura che ci sarà un ‘duello verbale’ degno di quello che tanti ricordano, tra Serena Grandi e Corinne Clery datato qualche anno.

aggiornamento ore 9.10

Grande Fratello vip, anticipazioni puntata 20 Gennaio: Valeria Marini rivedrà anche Ivan Gonzalez

Valeria Marini tra l’altro ritroveaà anche Ivan Gonzalez, il modello spagnolo conosciuto alla prima edizione di Temptation Island Vip. Benché si sia chiacchierato parecchio, tra Ivan e Valeria c’è stato comunque solo un rapporto d’amicizia. E la Marini l’ha sempre sostenuto nel farsi valere in Italia, specie a Uomini e Donne, laddove fu scelto da Sonia Pattarino.

Non finisce qui. Oggi Al Grande Fratello Vip ci sarà al centro anche la storia di Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni in relazione al presunto scandalo del rapporto tra lei e Riccardo Scamarcio, migliore amico e testimone di nozze di Sarcina. Quanto alle nomintion, cosa succederà?

Ecco i nominati della settimana: Andrea Denver, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese.

aggiornamento ore 13,17

Chissà invece quali, se ci saranno, altre polemiche aleggeranno nella Casa dopo quelle che Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha alzato Elisa De Panicis: “È una pornostar” ha detto. E c’è chi si domandava, tra i fan, se erano possibili provvedimenti del Grande Fratello. D’altra parte i clamori delle polemiche non mancano mai al GF VIP.

Come era da prevedere, al Grande Fratello Vip 2020 nelle scorse puntate è successo di tutto. Dai contrasti tra Imma Battaglia e Licia Nunez, ai problemitra Pago e Serena Enardu e soprattutto alla squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste. Passando appunto per le parole contestate della Elia.

“È la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine. Abbiamo una pornostar. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono, tutti si nascondono e si coprono le parti basse.”

La stessa Elisa, risentita, si era sfogata con Paola Di Benedetto: “A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose. Lei rischia di fargli avere delle crisi”.

aggiornamento ore 16.30