Il Bollettino medico dell’Istituto Spallanzani, Roma ‘regge’

Pochi minuti fa l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, ha reso noto il Bollettino medico numero 43, relativo alla giornata di oggi, 13 marzo 2020

Roma è in controtendenza rispetto al resto del Paese

Grazie a Dio, stando anche a quest’ultimo bollettino, così come annunciato ieri dal direttore sanitario della struttura capitolina, Francesco Vaia, Roma continua mostrarsi in controtendenza rispetto al resto del Paese. Ieri aveva infatti concluso l’aggiornamento affermando che “La situazione al momento non desta allarme”

La situazione oggi tra contagiati, trasferiti e guariti

“I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 99. Di questi, 15 pazienti necessitano di supporto respiratorio.

Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni.

I pazienti in osservazione sono 11.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 21 a questa mattina.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 305.

L’Istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di Pazienti, anche in una logica di rete regionale di cui il nostro Istituto è Hub”.

Max