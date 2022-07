“Il  voto sulla risoluzione Casini? Noi non parteciperemo” annunciano Lega, Forza Italia e M5S

Una reazione fulminea e all’unisono quella esternata dalla Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: non intendono partecipare al voto sulla risoluzione Casini. Come ha infatti affermato il senatore Salvini ai cronisti, “Certo che non votiamo la mozione Casini...”. Del resto, dopo la replica del premier, nell’area del centrodestra, da subito Lega e Fi con Udc e Nci, hanno manifestato l’intenzione di non partecipare al voto di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, dove si legge che “udite le comunicazioni del premier, le approva‘. Tuttavia, uscendo, il leader del Carroccio spiega che “Farò quello che mi dice il mio capogruppo, vediamo, io non mi intendo dei tecnicismi”.

Bernini (Fi): “La fiducia posta oggi andava costruita su altre basi, gli sfarinamenti non li abbiamo cercati noi”

Per quel che riguarda Forza Italia, è stata la capogruppo Anna Maria Bernini ad annunciare che il gruppo azzurro non è affatto intenzionato a partecipare al voto: “La fiducia posta oggi andava costruita su altre basi. Noi abbiamo cercato di proporre un nuovo patto che abbiamo enucleato in una risoluzione del centrodestra di governo, che purtroppo è caduta. Nel suo intervento abbiamo percepito nei confronti del centrodestra un biasimo che ci ha lasciato francamente molto perplessi. Gli sfarinamenti non li abbiamo cercati noi, la tela che noi tessevamo sono stati altri a disfarla. La crisi – ha poi tenuto a rimarcare l’azzurra – non è stata provocata né voluta da Fi. Fino alla fine abbiamo cercato uno spiraglio, una exit strategy che ci avrebbe permesso di proseguire questo cammino comune. Una soluzione di mediazione che, purtroppo, non è stata ascoltata. Con amarezza annuncio che il gruppo di Fi non parteciperà al voto sulla fiducia posta dal governo solo sulla risoluzione Casini“.

La Gelmini, una clamorosa reazione che gela tutti: “Ha voltato le spalle agli italiani, lascio Forza Italia”

La decisione di Forza Italia crea però una clamorosa reazione, quella di Mariastella Gelmini la quale, dopo il no alla fiducia a Draghi di Forza Italia, ha annunciato di voler lasciare il partito. “Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi. Forza Italia – ha quindi concluso la ministra per gli affari regionali – ha invece definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini”

La Castellone (M5s) “Non partecipiamo al voto di questa risoluzione”, Senatori grillini ‘neri’ con Draghi

Stesse ‘perplessità’ anche da parte del M5s che, ‘allineandosi’ al centrodestra, come spiegato nel corso del suo intervento la capogruppo, Mariolina Castellone, “Non partecipiamo al voto di questa risoluzione“. A far capire l’aria, la rabbiosa reazione dei senatori penta stellati, quando, nella replica, il premier ha commentato il Superbonus: “Dopo una replica così, che ca… dobbiamo dirgli?“, scriveva nella chat grillina uno dei presenti.

Astensione M5s, la Casellati avverte: “”Ma così manca il numero legale”. S rischia di dover riconvocare la votazione

Tuttavia, quando la Castellone ha annunciato che i senatori M5s si sarebbero astenuti al voto, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha fatto notare loro “Ma così manca il numero legale“. E qualora dovesse mancare il numero legale nell’Aula del Senato, spiega il regolamento, si aggiorna la convocazione per un’altra votazione.

Max