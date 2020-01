Immobile recuperato per il Brescia, la Lazio sorride

La sua assenza aveva fatto scattare l’allarme in casa Lazio e tra i fantallenatori: Ciro Immobile aveva saltato l’ultima seduta di allenamento a causa di un attacco influenzale. Una notizia preoccupante per la squadra biancoceleste, che quando si tratta del capocannoniere del campionato non può che avere un occhio di riguardo.

Stessa cosa dicasi per gli appassionati di fantacalcio, che dopo aver preso Immobile all’asta si stanno godendo i frutti di una scelta lungimirante, visto che l’attaccante biancoceleste ha già messo a segno 17 reti in campionato, superando d gran lunga tutti gli altri pretendenti al titolo di capocannoniere della Serie A.

Immobile torna ad allenarsi

Per tutti quelli che erano in ansia è arrivata oggi una bella notizia: Immobile è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, mettendosi di fatto alle spalle l’attacco influenzale che gli aveva impedito di prendere parte alla seduta di giovedì. Ciro mette quindi nel mirino il Brescia, prossimo avversario dei biancocelesti.

Una sfida importante in chiave Champions, e perché no, vetta del campionato. Perché l’avvio della Lazio può far sognare i tifosi biancocelesti, arrivati in massa a Formello pochi giorni fa per celebrare la vittoria della Supercoppa Italiana. Un avvio da applausi per la banda Inzaghi, che potrà contare anche sul suo bomber.