Inter, chi è Rafel Leao: l’attaccante del Lille alternativa a Lukaku

Le parole di Marotta hanno stravolto certezze e aspettative: “Non possiamo permetterci spese folli, prenderemo due punte: una giovane e una esperta”. Una frase che allontana quindi Romelu Lukaku dal nerazzurro. N’è troppo esperto né tantomeno troppo giovane, l’attaccante del Manchester United è stato quindi tagliato fuori dall’identikit fornito dall’ad dell’Inter.

Per questo il mercato nerazzurro potrebbe virare in altre direzioni, che nelle ultime ore sembrano portare al nome di Rafael Leao, giovane attaccante del Lille rivelazione della scorsa Ligue 1 valutato circa 40 milioni di euro. Sulle sue tracce in Italia si sono mosse Roma e Napoli, ora si è fatta avanti l’Inter che vuole battere la concorrenza delle altre squadre europee.

Inter, chi è Rafael Leao

Portoghese, classe ‘99 e un paragone pesantissimo: “Sembra Mbappé”. L’accostamento è arrivato da più parti, anche se il giovane attaccante ha sempre tenuto i piedi ben piantati a terra: “Lui è un fuoriclasse, ma io sono Rafael Leao”. Prima punta o esterno d’attacco, fa della sua forza e dell’esplosività le sue armi migliori. Alto 188 centimetri nell’ultima stagione in Francia ha collezionato 8 gol e 2 assist in 26 presenze.

Forte tecnicamente e nel gioco aereo grazie alla sua stazza, da esterno d’attacco può sprigionare al meglio la sua esplosività, ma si muove bene anche da punta centrale. E’ il prototipo dell’attaccante moderno, tecnico e potente. E’ cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona prima di passare in Francia. Ha fatto tutta la trafila con la nazionale portoghese e ora è pronto al salto in nazionale maggiore. L’Inter lo ha messo nel mirino, il prezzo è di circa 40 milioni. La squadra nerazzurra attende solo il momento giusto per sferrare l’assalto decisivo.