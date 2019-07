Inter, Conte fa il punto sul mercato e parla della Juve: “Mai stato vicino ai bianconeri”

La posizione si è ammorbidita: si è passati da “mi aspettavo di essere più avanti sul mercato” a “saranno prese decisioni per i bene della squadra”. Antonio Conte aspetta rinforzi per la sua Inter, intanto parla con la società e programma il futuro.

Da Nanchino l’allenatore nerazzurro e Skriniar sono intervenuti in conferenza stampa, con Conte che ha risposte anche a domande sul mercato: “Per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter, tenendo conto di tutto, non solo del campo. Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello che gli spetta. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti”.

Aggiornamento 12:00

Conte: “Juve? Mai stato vicino ai bianconeri”

Non solo il mercato, Conte ha parlato dell’imminente amichevole di lusso con la Juve in ICC: “Giocare queste partite aiuta ad assimilare ancora di più i concetti di gioco su cui lavoriamo, in fase di possesso e non possesso. Si analizzano le cose positive e negative al fine di migliorarsi. Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, è un momento in cui entrambe siamo ancora in preparazione. Sia noi che loro cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato”.

L’allenatore nerazzurro fa poi chiarezza sull’interramento della Juve avuto nei suoi confronti in estate: “Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante”, ha chiarito Conte.