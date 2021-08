Lazio, ufficiale l’arrivo di Pedro

Il colpo a sorpresa è già stato ufficializzato, nemmeno il tempo di abituarsi all’idea di vedere un giocatore passare dalla maglia della Roma a quella della Lazio, che Pedro ha già varcato i cancelli di Formello. Di più: ha già scelto il nuovo numero di maglia. Indosserà la numero 9. Lui, che bomber non è, aiuterà Immobile a scalare la vetta della classifica cannonieri.

Erano almeno 20 anni che non si vedeva un passaggio diretta tra Roma e Lazio. C’è voluto Sarri ad abbattere il tabù. L’allenatore ha chiesto espressamente lo spagnolo, poco utilizzato nella scorsa stagione e ai margini del progetto con Mourinho. Insieme, Sarri e Pedro, hanno vinto una Europa League al Chelsea. Si conoscono, per questo lo spagnolo ha accettato al volo.

Dopo l’iniziale scetticismo, sui social la notizia dell’arrivo di Pedro sta scaldando gli animi biancocelesti. Ed è già partito il motivetto, sulle note della canzone di Raffaella Carrà: “E Pedro, Pedro eh”. I tifosi gli chiedono un gol al derby, lui ha già posato con la sciarpa biancoceleste e un gran sorriso.

Il colpo è stato chiuso in fretta. Pedro era atteso per le visite mediche, svolte in gran segreto, probabilmente alla Paideia. Poi subito il tragitto verso Formello, dove sono stati limati gli ultimi dettagli. Per l’ufficialità della Lega, come per gli altri acquisti, si attende che il presidente Lotito risolva la situazione relativa all’indice di liquidità. L’obiettivo è quello di vedere Pedro in panchina a Empoli.