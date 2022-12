Manovra 2023, Conte: “Trojka in Italia ha volto Meloni e Giorgetti”

(Adnkronos) – “Oggi il problema della trojka è stato risolto, la trojka ce l’abbiamo qui in Italia e ha il volto del presidente Meloni e del ministro Giorgetti”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte presentando gli emendamenti M5S alla manovra nella sede del Movimento in via di Campo Marzio. “Giorgia Meloni – aggiunge – era evidentemente troppo impegnata a urlare mentre noi, al governo, eravamo intenti a imprimere una svolta in Ue per superare politiche di austerità”.

MANOVRA – “Se non l’avessimo vista scritta nero su bianco non avremmo potuto credere a una manovra così misera” dice il leader del M5S. “Sapevamo che le ricette della destra sono inadeguate ma non ci aspettavamo che un governo politico proponesse una manovra così senza coraggio né visione e senza attenzione alcuna alle fasce fragili popolazioni, acuendo la distanza dei palazzi della politica rispetto alla realtà. Da chi si definisce patriota ci saremmo aspettati qualcosa di diverso”.