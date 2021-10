Milano Wine Week: un fine settimana all’insegna del vino italiano

La settimana della Milano Wine Week volge al termine, ma anche negli ultimi due giorni della kermesse, sabato 9 e domenica 10 ottobre, è previsto un intenso calendario di eventi. A cominciare dai Wine Tour, itinerari alla scoperta dei territori del vino, a massimo un paio d’ore da Milano, con transfer dedicato in partenza dalla città. Uno di questi wine tour è previsto domenica 10 ottobre, con destinazione Ca’ Maiol, cantina del Gruppo Vinicolo Santa Margherita, di primo piano nel territorio della Lugana, nei pressi di Desenzano del Garda. Prenotazione al sito www.camaiol.it.



Un altro itinerario interessante è quello alla scoperta delle cantine sotterranee della Guido Berlucchi a Borgonato di Corte Franca (Brescia), sede dell’azienda che celebra 60 anni di storia. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, solo su prenotazione al sito www.berlucchi.it.

Con l’arrivo del weekend il rito dell’aperitivo è all’insegna delle degustazioni di Milano Wine Week. Diversi locali dei 10 Wine District milanesi propongono brindisi e aperitivi tematici con il meglio della produzione vinicola made in Italy: dal Franciacorta, protagonista in zona Brera-Garibaldi-Solferino, ai vini dell’Oltrepò Pavese in zona Plinio/Eustachi, dal Brunello di Montalcino in Galleria Vittorio Emanuele ai Vini d’Abruzzo a Porta Venezia.

Proseguono per tutto il weekend anche le suggestive mini crociere sul Naviglio Grande a bordo di Chianti Lovers Boat. In programma per tutto il fine settimana un totale di 10 corse di circa un’ora ciascuna, con degustazioni di diversi Chianti e abbinamenti gastronomici. Prenotazione online obbligatoria: Zaniviaggi.it.

Sabato 9 ottobre è anche l’ultimo giorno per poter ammirare l’installazione site-specific Pasqua Vigneti e Cantine dal titolo Falling Dreams, realizzata dal collettivo artistico None in collaborazione con Base Milano