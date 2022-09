Mostra Venezia, Salvini: “Bellissimo documentario su Zeffirelli”

(Adnkronos) – “E’ un bellissimo documentario”. Lo ha detto Matteo Salvini dopo aver assistito alla prima proiezione di “Franco Zeffirelli, conformista ribelle”, il docufilm della regista Anselma Dell’Olio, presentato oggi pomeriggio in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica. L’opera è prodotta da Francesca Verdini, la fidanzata del leader della Lega.

Salvini si è complimentato con Anselma Dell’Olio e poi ha detto a Francesca Verdini: “Brava amore”.

Parlando del regista Franco Zeffirelli, Salvini, interpellato dall’Adnkronos, ha detto che è stato “un genio, non sempre sufficientemente apprezzato in patria, come altri grandi non allineati”.

Già a Venezia da un giorno, il leader leghista ha raggiunto oggi pomeriggio il Lido in motoscafo e poi con l’auto è arrivato, intorno alle 16.30, fino all’entrata laterale del Palazzo del Casinò, salendo infine a piedi al terzo piano per la proiezione nella Sala Casinò. Salvini ha indossato lo smoking e Verdini un tailleur grigio scuro: i due sono entrati alla proiezione sorridenti e tenendosi per mano. Al termine della proiezione la coppia ha sfilato sul red carpet.

Prima di raggiungere il Lido, Salvini e Verdini hanno pranzato a Venezia, “nella splendida trattoria alla Giudecca che lavora dal lontano 1860”, come ha scritto lo stesso leader leghista su Instagram dove ha postato un selfie con la fidanzata.