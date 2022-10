Napoli-Rangers, come vederla oggi in tv e in streaming

(Adnkronos) – Fischio d’inizio oggi, mercoledì 26 ottobre, alle 21 per Napoli-Rangers, il match di Champions League che si disputerà stasera al Maradona. Ecco come seguire la partita in tv e streaming. I partenopei di Spalletti comandano il gruppo A a punteggio pieno con 12 punti.

La partita verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match su Sky Sport Uno al canale 201, su Sky Sport 4K al canale 213 in altissima definizione e sul canale 252 di Sky Sport. Disponibile in alternativa anche la visione in streaming su smartphone, tablet, smart tv, pc e qualsiasi altro dispositivo compatibile con le applicazioni Sky Go e Now Tv.