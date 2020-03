Nicola Porro: febbre passata, il giornalista commenta. Il video

Nei giorni scorsi – anche in virtù della sua popolarità catodica – aveva destato grande scalpore la notizia del contagio da Covid-19 di cui è stato vittima il giornalista-conduttore Nicola Porro.

Attraverso un video (che abbiamo pubblicato), Porro ha esternato tutta la sua meraviglia per l’improvvisa incidenza della malattia, rispetto alla quale, ha rimarcato, aveva preso ogni precauzione possibile.

Un grazie ai medici e agli infermieri, i veri eroi

Quindi dopo aver giustamente elogiato la grande professionalità dei medici dello Spallanzani che lo hanno seguito nella fase di isolamento domiciliare, Porro aveva quotidianamente informato della sua fragilità fisica, tra febbre e tosse.

Oggi finalmente, dopo 5 giorni, attraverso il suo canale Youtube, il giornalista ha annunciato che la febbre è passata, e che molto probabilmente si sta avviando alla convalescenza.

Oggi niente febbre… e giù contro la Lagarde

Tuttavia, nonostante la febbre, in questi giorni il giornalista non ha mancato di commentare la scena politica ed economica attraverso vari video. Oggi, a riprova del ritorno in forma, Porro ha parlato delle pessima affermazione della Bce e, come suo solito, delle ‘fragilità’ della nostra ‘governance’…

Max