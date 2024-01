Non può permettersi i farmaci per la madre malata e chiama i carabinieri: il dono solidale a Capodanno

Non può permettersi i farmaci per la madre malata e chiama i...

Gesto solidale a Capodanno nei confronti di un uomo che non sapendo come procurarsi i farmaci per la madre malata ha superato l’imbarazzo e ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto. I militari non ci hanno pensato due volte e alla “spesa” in farmacia hanno aggiunto quella nell’alimentari: un pasto caldo per rendere il più sereno possibile il passaggio al nuovo anno.

È la sera di Capodanno, quando arriva alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria la chiamata di un uomo che, spiegando di versare in serie difficoltà economiche, dice di non avere i soldi per acquistare dei farmaci regolarmente prescritti per la propria madre malata.

Dal tono apprensivo con cui l’uomo ha comunicato il proprio disagio, l’operatore della centrale non ha perso un istante, e ha inviato una pattuglia dell’Arma a casa dell’uomo per constatare la situazione.

I carabinieri, giunti dopo poco a casa dell’uomo si sono evidentemente resi conto della difficile situazione familiare. Così spinti da un profondo spirito di solidarietà e vicinanza, sono andati nella farmacia più vicina e hanno comprato i farmaci prescritti alla donna. Ma non è tutto.

In un vicino esercizio commerciale, hanno acquistato anche alcuni generi alimentari per assicurare a madre e figlio un pasto caldo per la serata. Una volta consegnato quanto acquistato, i militari dell’Arma hanno ricevuto sentimenti di profonda stima e gratitudine per il generoso gesto.