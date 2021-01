‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone conduce da casa: è positiva al Covid

Nuova disposizione per lo studio del programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’. La giornalista Serena Bortone è positiva al Covid e condurrà il programma da casa. Dopo le indiscrezioni di Dagospia sullo stato di salute della donna, è arrivata la conferma della stessa Bortone.

“Cari tutti – ha scritto la giornalista su Twitter – anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su RaiUno”.

La giornalista sta bene, non ha sintomi e conduce con disinvoltura la trasmissione, passando da un ospite all’altro senza intoppi. Insomma, cambia solo la location. Negli ultimi mesi, d’altronde, la formula usata da ‘Oggi è un altro giorno’, per quanto riguarda la conduzione da casa, ha già dimostrato di funzionare.

Carlo Conti ha fatto la stessa cosa con Tale e quale, Lilli Gruber con Otto e mezzo, senza alcuna ripercussione negli ascolti. Anche per questo Serena Bortone ha seguito la via tracciata dai colleghi. Il suo ritorno in studio è quindi previsto tra una decina di giorni, o almeno non appena risulterà negativa al virus.