Oroscopo 14 settembre 2019: la giornata secondo le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 14 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 13 settembre 2019.

Oroscopo 14 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 settembre: Ariete

Non devi correre rischi ma probabilmente lo farai. Il collegamento Sun-Pluto di oggi ti incoraggerà a giocare d’azzardo, soprattutto sul fronte del lavoro, e molto probabilmente il tuo atteggiamento senza paura porterà al successo. Ma se porta al disastro, allora è tutta colpa tua.

Oroscopo 14 settembre: Toro

Può sembrare che al momento tu possa cavartela con qualsiasi cosa, e forse puoi farlo, ma l’avvicinarsi della luna piena ti avverte che potresti non essere così fortunato nei prossimi due o tre giorni. Pensa in anticipo e resta sempre in testa.

Oroscopo 14 settembre: Gemelli

Potresti essere tentato di mostrare al mondo quanto puoi essere duro, ma non devi fingere di essere forte per ottenere la tua strada. In effetti, tra adesso e quando il Sole cambia segno il 23, ti consigliamo di mantenere un profilo basso.

Oroscopo 14 settembre: Cancro

Non visitare gli stessi vecchi posti e non perdere tempo con gli stessi vecchi volti – prova a viaggiare un po ‘più lontano del solito oggi. Sarai più felice se sei in movimento e ti mescoli con nuove entusiasmanti persone in nuove fantastiche location.

Oroscopo 14 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 settembre: Leone

Devi assicurarti di sapere in cosa ti stai concedendo prima di impegnarti in qualcosa di nuovo. Potresti credere di poter gestire qualunque cosa il destino ti mandi, ma i pianeti avvertono che ci sono alcune situazioni che potrebbe essere meglio evitare. Oroscopo 14 settembre: Vergine

Il collegamento Sole-Plutone di oggi, insieme all’unione di Venere e Mercurio, ti semplificherà la convinzione di poter conquistare il mondo e vincere. E senza dubbio puoi, perché fare uno sforzo simile quando riesci a convincere gli altri a farlo per te?

Oroscopo 14 settembre: Bilancia

Perché ogni altra persona che incontri vuole litigare con te o persino iniziare una rissa? Qualunque sia la risposta, ti consigliamo vivamente di evitare tutti gli scontri oggi e durante il fine settimana, perché anche se vinci potresti anche perdere.

Oroscopo 14 settembre: Scorpione

Il legame odierno tra il Sole e il tuo sovrano Plutone ti rende energico all’estremo e se sei intelligente userai quell’energia per finire un progetto che avrebbe dovuto essere fatto e spolverato molto tempo fa. Questa potrebbe essere la tua ultima possibilità.

Oroscopo 14 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 settembre: Sagittario

Dovrai diventare duro con le persone che sembrano credere che discutere del sorteggio su questioni minori sia un modo divertente per superare la giornata. Il semplice fatto è che hai cose importanti da fare e non puoi permetterti di perdere tempo ed energia con gli idioti.

Oroscopo 14 settembre: Capricorno

Oggi non ti mancheranno le capacità comunicative ma devi assicurarti di usarle con saggezza. Soprattutto devi evitare di dire cose che potrebbero consegnare ai tuoi rivali informazioni che potrebbero essere in grado di utilizzare contro di te in seguito.

Oroscopo 14 settembre: Acquario

Ti consigliamo vivamente di guardarti le spalle oggi, anche perché ci sono persone là fuori che non vorrebbero niente di meglio che provocarti nel fare o nel dire cose che possono solo farti sembrare cattivo. Alzati serenamente sopra ogni provocazione. Oroscopo 14 settembre: Pesci

Quello che succederà nei prossimi giorni sarà il culmine di tutto il pensiero e lo sforzo che hai fatto per migliorare te stesso nel corso dell’anno. Lascia che i tuoi pensieri ti guidino e non aver paura di andare in una direzione completamente nuova.

