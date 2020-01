Oroscopo di domani Paolo Fox, 23 gennaio 2020. Anteprima del giorno

Le stelle sono buone, ma noi siamo gli architetti del nostro destino! Se lavori per un’azienda in crisi, non sarai davvero toccato se non in circostanze estreme. Certo, stai cercando una vita migliore, ma dipende solo da te. Se non fai qualcosa di specifico per “sfruttare” la situazione è un esercizio completamente inutile.

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: Acquario

Questa è sostanzialmente una settimana in cui non c’è nulla di negativo ma niente di positivo. Ma posso dirti che il prossimo mese la Luna sorriderà e le relazioni che sorgeranno saranno interessanti. Il tuo personaggio ribelle sta per liberarti da situazioni che non sono più valide.