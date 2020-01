Oroscopo di oggi Paolo Fox 22 gennaio 2020. Le previsioni dell’astrologo

Ultimamente hai i favori della luna che offre diverse opportunità, ma bisogna non volare troppo alto, in quanto permangono dei motivi per non esagerare. Bisogna aver pazienza.

Oroscopo Paolo Fox, 22 gennaio 2020: Toro

Anche se non tutto va come ti aspettavi è bene andare avanti col sorriso. Ultimamente di forze ne sono state spese, per non parlare del denaro. Attenzione quindi a non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox, 22 gennaio 2020: Gemelli

Alle porte c’è una scelta da fare dal punto di vista professionale, questa va fatta in seguito ad una buona riflessione e non in modo impulsivo. Tutte le criticità del momento scompariranno nel giro di pochi giorni.

Oroscopo Paolo Fox, 22 gennaio 2020: Cancro

La settimana che stai vivendo è buona, anche se ci sono diverse occasioni di diverbio specie a lavoro. Questo non è il tuo forte, preferiresti una discussione civile, ma a volte non è possibile.