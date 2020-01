Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 gennaio 2020. Le previsioni dell’astrologo

Pronto anche per questa giornata l’oroscopo di Paolo Fox, che offre le previsioni per questa giornata, 14 gennaio 2020. Come ormai quasi tutti sanno, Paolo Fox è uno degli astrologi più quotati e affermati del panorama italiano, che non fa mai mandare la sua opinione su quello che accade, giorno per giorno, a ciascun segno zodiacale. Le previsioni dell’astrologo si possono trovare sia in tv che in radio, così come su diverse testate giornalistiche.

Paolo Fox, oroscopo 14 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Ariete

In questi giorni hai davvero un diavolo per capello, i nervi a fior di pelle. Purtroppo il peggio deve ancora venire, e bisogna aspettare momenti migliori. Per quanto ti riesce, cerca di contare fino a 10 prima di rispondere male. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Toro

Quella che vi si para davanti in questo momento è una fase fatta di decisioni importanti, che richiedono uno scatto di personalità. Le stelle inoltre indicano che l’arco temporale positivo, in questo senso, è abbastanza breve: meglio approfittarne ora. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Gemelli

In questo momento un po’ di sconforto vi potrebbe assalire, al punto da pensare che non si siano fatti progressi rispetto a qualche mese fa. Questo perché siete sommersi da imprevisti e vi sembra davvero troppo. Sul lavoro, le cose sembrano complicate soprattutto per chi h cambiato mansioni. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Cancro

Se vi fate forza, dovreste essere in grado di superare un ostacolo importante. Il momento per risolvere la situazione, però, è esattamente questo, perché in seguito potreste non avere la salute migliore. Venere nel frattempo allevia il vostro spirito e siete pronti ad amare. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 14 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Leone

È un momento in cui ci sono parecchi alti e bassi, e nessun picco è da considerare quello definitivo. Oggi, fortunatamente, c’è un picco favorevole, godetevelo con lungimiranza così come dovete prepararvi alla discesa. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Vergine

La Luna arriva in transito e porta un certo grado di riconoscimento nei tuoi confronti: intorno a te sembra quasi che abbiano aperto tutti gli occhi e ti apprezzino per quello che sei. In questa fase, gli incontri nuovi sono favoriti dalle stelle. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Bilancia

Quanta nebbia in testa per quanto riguarda la relazione sentimentale: hai bisogno di tranquillità per capire cosa vuoi e chi vuoi. Quale che sia il risultato, prendila bene e non andare in ansia. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Scorpione

Continui ad essere molto confuso, una situazione che caratterizzerà in realtà tutta la settimana. La cosa più saggia da fare, in questo momento, è dedicarsi quasi esclusivamente all’amore, perché in questo settore le stelle ti sorridono. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 14 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Sagittario

Una grande voglia di trasformare e trasformarti ti pervade, sei insofferente alla routine ma purtroppo al momento non puoi fare altrimenti. Alcune situazioni sembrano sfuggirti di mano e la cosa potrebbe dare frustrazioni. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Capricorno

Se in questo momento perdi di vista l’obiettivo, te ne pentirai. Da tempo stai programmando per riuscire a raccogliere dei frutti a lungo termine, se si perde tempo in questa fase le ricadute saranno negative. Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Acquario La forma fisica ora lascia a desiderare, eppure potete notare qualche miglioramento, se ci pensate, visto come andavano le cose l’anno scorso. Sul fronte della salute, i malanni di stagione sembrano cercarvi con il lanternino. Occhio anche a non essere mani bucate.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2020: Pesci

L’obiettivo che perseguite da molto tempo si sta facendo sempre più nitido. Avete i favori del cielo in questa giornata, e da questo punto di vista si fanno passi in avanti. Tuttavia, non vi sentite al massimo fisicamente, questo perché la Luna è in opposizione.

