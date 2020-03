Papa: “Prego per chi lavora affinché prosegua la vita sociale”

Nonostante le restrizioni dettate dalle nuove misure di contenimento al coronavirus, che ha di fatto precauzionalmente ‘chiuso’ il piazzale sottostante la ‘finestra papale’ a San Pietro, Papa Francesco è ricorso a Twitter per esprimere tutta la sua vicinanza a quanti chiamati a svolgere i proprio lavoro nonostante il cima di incertezza e paura che regna nel Paese: “Preghiamo insieme oggi per coloro che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società: nelle farmacie, nei supermercati, nei trasporti, le forze dell’ordine, per tutti coloro che stanno lavorando perché la vita sociale possa andare avanti”.

Come molti sanno, il Pontefice celebra la Santa Messa in streaming, in diretta dalla Casa Santa Marta, in Vaticano.

Max