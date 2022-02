‘Pischelli coltelli’: dopo la 15enne di Tor Bella Monaca, accoltellato un 18enne sulla Cassia. Un fenomeno crescente che mette paura

I sociologi puntano il dito contro i disagi seguiti all’isolamento sociale dovuto ai due anni di lockdown subiti, gli psicologi invece condannano fermamente social e games, che la maggior parte dei ragazzi, con la ‘complicità’ dei genitori continuano a subire passivamente. E la lista potrebbe proseguire ad oltranza fatto è che, nel frattempo, in numero sempre più crescente le nuove generazioni affidano alla violenza gratuita ogni tipo di soluzione.

Da mesi al Nord, addirittura, le risse vengono annunciate attraverso i social. Milano (senza citare le indegne violenze di Capodanno), la notte è in balia delle baby gang: ‘ragazzini’ di appena 16 anni che fino alle 5 del mattino scorrazzano liberamente per le vie centrali e non del capoluogo, affrontandosi con coltelli e cocci di vetro.

‘Pischelli coltelli’, ieri a Tor Bella Monaca l’assurda ‘vendetta’ di una 15enne che accoltellato una coetanea davanti ad un oratorio

Un fenomeno che sta purtroppo assumendo dimensioni ‘nazionali’. Soltanto nella Capitale dove (senza citare quello che accade ogni week-end), pestaggi e furti di abiti griffati e di smartphone ai coetanei sono all’ordine del giorno, ieri davanti ad un ‘oratorio’ di Tor Bella Monaca, una 15enne ha pensato bene di ‘punire un sgarro’ subito da una coetanea con una coltellata.

Una sequela impressionante quella che a Roma amplifica la fama di questi ‘pischelli coltelli’, che inquieta e non poco, anche perché per forza di cose, inevitabilmente prima o poi si arriverà alla tragedia…

‘Pischelli coltelli’: sempre ieri, stavolta in zona Cassia, un 18enne è stato accoltellato ad una spalla in un parco cittadino

Nemmeno il tempo di provare a capire il perché di tali accadimenti, ed ecco che già oggi siamo nuovamente daccapo: in realtà riferiamo un fatto ugualmente accaduto ieri, ma reso noto soltanto poco fa.

Stavolta si tratta di un 18enne soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 17.45 sulla Cassia, con un vistoso taglio su una spalla.

In particolare, il ferimento ha avuto luogo nel Parco Tieri dove, avvertiti dai sanitari, corsi sul luogo del ferimento gli agenti della Flaminio 1 hanno trovato in terra la lama spezzata di un coltello da cucina.

Anche se non identificato, il feritore, dileguatosi subito, dovrebbe essere riconducibile al giro di giovani frequentati dal 18enne che, nel frattempo è stato trasportato al San Filippo Neri, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita.

‘Pischelli coltelli’, una coltellata ‘punitiva’, secondo il modus operandi criminale che le fiction hanno ‘insegnato’ ai giovani

Dal canto loro i poliziotti della Scientifica sembra abbiano raccolto diversi rilievi, utili al rintracciamento del feritore.

Del resto, il fatto che la coltellata sia stata sferrata su una spalla, spiega la chiara volontà non di uccidere ma di ‘punire’, forse ‘avvertire’ la vittima.

Un modus operandi un tempo ad appannaggio della criminalità poi, grazie appunto alle varie, imbecilli ed inutili fiction (vedi ‘Gomorra’, ecc.), ora ‘sdoganato’ anche fra i ragazzi comuni…

Max