Playoff Nba, Nuggets battono ancora Lakers: 2-0

(Adnkronos) – I Denver Nuggets battono i Los Angeles Lakers per 108-103 in gara 2 della finale della Western Conference e conducono 2-0 nella serie al meglio delle 7 partite che ora si sposta a Los Angeles. I Nuggets si aggiudicano una sfida tirata, decisa nel quarto quarto dall’esplosione di Jamal Murray che chiude con 37 punti. Solita prestazione di Nikola Jokic, che dà spettacolo con 23 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. I Lakers sprecano la chance di pareggiare i conti in Colorado. Non bastano i 22 punti a testa di LeBron James e Austin Reeves, oltre ai 18 di Anthony Davis.