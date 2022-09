Pnrr, Masperi (Sap Italia): “Può aiutare su strada digitale ma non basta”

(Adnkronos) – “Il Pnrr e industria 4.0 possono essere degli strumenti che aiutano ad accelerare verso la strada del digitale e dell’innovazione. Non dimenticando un’ultima parola: sostenibilità. Il trinomio innovazione, digitale e sostenibilità può assicurare a un Paese di dare ai cittadini un futuro intelligente, competitivo e con una migliore qualità di vita. Il Pnrr è un grande aiuto ma non basta. Occorre avere un ecosistema che sia capace di convergere non soltanto con l’erogazione di fondi ma creando anche quelle condizioni che aiutino le imprese e i cittadini ad andare verso il digitale. Quindi il Pnrr deve essere anche accompagnato da un ecosistema che aiuti le competenze digitali, che aiuti a sfruttare al meglio le tecnologie, e ad essere consapevoli delle tecnologie che il digitale oggi mette a disposizione”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sap Italia, Carla Masperi, conversando con Adnkronos/Labitalia, a margine del talk ‘La sfida digitale per la crescita dell’Italia’, organizzato dall’Adnkronos, in collaborazione con Sap Italia, e tenutosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

“La tecnologia potrebbe ad esempio aiutare a sfruttare meglio l’energy management e quindi ad aiutare ad avere più risparmi di costi. E ancora la tecnologia digitale potrebbe aiutare in una gestione intelligente dei rifiuti. Occorrono fondi, una volontà d’azione, chiarezza d’intenti e la consapevolezza di quello che la tecnologia mette a disposizione”, ha concluso.