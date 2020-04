Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 23 aprile 2020. Anticipazioni, ospiti di Barbara D’Urso

A breve comincerà il nuovo appuntamento con il programma Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5 con alla conduzione di Barbara D’Urso. Con inizio dalle 17, il dibattito sul coronavirus e tanto gossip.

Nell’ultima puntata è stato vissuto un imprevisto momento di commozione e lutto, in occasione del collegamento con il magazziniere pensionato Ettore Consonni.

Il 61enne, dopo avere contratto il coronavirus e essere stato 23 giorni in terapia intensiva, è guarito e si è tatuato sul corpo la Sicilia, per ringraziare i medici che lo hanno salvato. Bergamasco, era stato trasferito a Palermo per mancanza di posti in Lombardia.

“Quando sono tornato a Bergamo, ho scoperto che mio fratello è morto” ha raccontato Ettore in colegamento. “Dedico questa mia intervista a lui“.

“Ti sono vicina nel tuo dolore – ha commentato la D‘Urso – ma anche nella felicità di esserti riunito alla tua famiglia“.