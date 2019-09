Red Dead Online, il 10 settembre l’aggiornamento con le Professioni della Frontiera: cosa prevede

Rockstar aggiorna il suo Red Dead Redemption Online con un corposo aggiornamento che introdurrà diverse nuove meccaniche di gioco oltre ad un massiccio numero di novità. Sarà infatti possibile scegliere tre nuove professioni all’interno di gioco come il Cacciatore di taglie, il cercatore di tesori e il commerciante.

Ogni professione consente di prendere parte ad attività esclusive che se completate danno accesso ad un alto numero di ricompense come dollari e vestiti unici per il nostro personaggio. Red Dead Redemption Online si evolve ancora quindi, dando vita ad un gioco sempre più complesso che permette ai giocatori la massima libertà di espressione.

Red Dead Redemption Online, il comunicato di Rockstar

Aggiornamento 15:00

Di seguito il comunicato emesso dalla stessa Rockstar circa le novità che introdurrà l’aggiornamento in uscita domani 10 settembre: “Il mondo di Red Dead Online si evolverà martedì 10 settembre con le Professioni della frontiera, che offriranno tre Ruoli specializzati dallo sviluppo unico e attività attraverso i quali potrai scoprire nuove opportunità per arricchire la tua esperienza nella frontiera.

Fai il lavoro sporco al posto della legge e consegna alla giustizia i criminali più pericolosi nei panni di un Cacciatore di taglie, collabora con Cripps e trasforma il tuo accampamento in una fiorente impresa come Commerciante e cerca preziosi tesori nei cinque Stati in veste di Collezionista.

Facendo progressi nei vari Ruoli sbloccherai oggetti, vantaggi e abilità per migliorare la tua esperienza nel mondo di gioco, da acrobazie con le pistole a un Occhio d’aquila migliorato e molto altro. Per altri dettagli sulle Professioni della frontiera e su come intraprenderle gratuitamente, leggi l’articolo di martedì sul Newswire e la nuova pagina sul sito di Red Dead Online”, conclude la nota.