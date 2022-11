Rocco Siffredi annuncia il suo addio alla carriera di pornoattore stasera a ‘Belve’ (su Raidue)

Prima dell’intervista rilasciata alla Fagnani, che andrà in onda stasera nel programma “Belve” in onda su Rai 2, in cui annuncerà di aver lasciato la carriera di attore hard, Rocco Siffredi ha dichiara in esclusiva al magazine MOW (mowmag.com): “Il porno è la mia vita, ma l’ho detto tante volte… e che ti devo dire… boh: ce la farò? Che sia questa, la volta buona?”

Il magazine lifestyle di AM Network ha raccolto una confidenza del celebre pornodivo, circa l’attività attoriale a Budapest, in Ungheria: “Ho tolto tutto l’ambaradan: tutto, tutto, tutto dall’ufficio dove facevo i casting – racconta il celebre pornodivo, classe 1964 – l’ho tolto apposta. Così da non aver voglia di tornare a girare”.

