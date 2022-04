Roma Capitale: riapre l’Ufficio Condono, l’assessore Veloccia: “Grazie anche alla digitalizzazione le pratiche saranno risolte nei tempi previsti”

“Con le nuove strategie messe in campo dall’Amministrazione capitolina – informatizzazione, l’aumento dei personale, la collaborazione con i professioni e la riapertura al pubblico degli uffici di via di Decima – contiamo di procedere al progressivo smaltimento degli arretrati e alla chiusura delle pratiche aperte, con un conseguente recupero di risorse anche per l’Amministrazione. Ma soprattutto contiamo di far tornare Roma una città ‘normale’, dove i cittadini possano consultare anche da remoto le loro pratiche e vederle concluse nei tempi previsti dalla legge”.

Da questa mattina – come annunciato dall’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia – dopo due anni di chiusura, ha finalmente riaperto al pubblico l’Ufficio per il condono edilizio di Roma Capitale. Da oggi sono dunque ripresi gli appuntamenti con l’utenza: circa 50 al giorno, prenotabili sul sito di Roma Capitale attraverso il sistema TuPassi.

L’assessore Veloccia: “E’ stata effettuata anche una nuova pianificazione del lavoro per affrontare l’enorme mole di pratiche arretrate”

“Dal momento del suo insediamento – prosegue l’assessore – la nuova Giunta ha dato immediato mandato agli uffici di provvedere alla riapertura dell’Ufficio condono attraverso lo svolgimento di lavori strutturali, svolti dal SIMU tra gennaio e febbraio, e una riorganizzazione degli uffici che permettesse il rientro del personale nelle sedi e la possibilità di riaccogliere l’utenza. Contemporaneamente è stata effettuata una nuova pianificazione del lavoro per affrontare l’enorme mole di pratiche arretrate attraverso la predisposizione di una procedura di semplificazione destinata ai professionisti esterni, l’informatizzazione di tutti i procedimenti, la digitalizzazione delle 50mila pratiche di condono pregresse e di tutte le successive”.

Ufficio Condono: da oggi le pratiche istruite tramite asseverazione dai professionisti esterni vengono rilasciate entro 90 giorni

Grazie a uno stanziamento di Roma Capitale di oltre 2 milioni di euro a oggi negli uffici di via di Decima, oltre a lavorare le pratiche di condono e al ricevimento dell’utenza, sono operative due isole digitali che provvedono a digitalizzare i fascicoli esistenti che possono essere consultati e recuperati da parte dei tecnici da remoto permettendogli di lavorare e asseverare la pratica, tanto che già oggi le pratiche istruite tramite asseverazione dai professionisti esterni vengono rilasciate entro 90 giorni, come previsto dalla legge.

Ufficio Condono: per velocizzare le pratiche sono state coinvolte differenti categorie professionali e una completa digitalizzazione

È inoltre in dirittura d’arrivo un accordo con l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, che verrà esteso anche alle altre categorie professionali di competenza, che prevede il loro supporto nella lavorazione delle pratiche. Sono state realizzate ulteriori attività di informatizzazione, a partire da guide interattive e video-tutorial illustrativi dedicati ai professionisti e realizzati in collaborazione tra Roma Capitale e Risorse per Roma spa, per facilitare la compilazione delle pratiche di condono. A questi si aggiungeranno dei video destinati ai cittadini che consentiranno un accesso trasparente all’attività dell’ufficio condono.

