Roma. Casini-leoncini (Iv): “Bene l’approvazione del nostro ordine del giorno sulle postazioni Ncc a Piazza dei Cinquecento”

“Il nuovo regolamento del trasporto pubblico non di linea, approvato ieri pomeriggio dall’Assemblea capitolina, introduce novità importanti sul servizio Taxi e Ncc. La mobilità è un ambito strategico per il futuro della Capitale, un settore su cui è necessario intervenire con progettualità, investimenti dedicati e una regolamentazione attenta alle esigenze di utenti e operatori. Siamo quindi soddisfatti del clima di confronto costruttivo che si è creato in Aula fra maggioranza e opposizione che ha portato all’approvazione del nostro ordine del giorno con il quale impegniamo Sindaco e Giunta ad assicurare, su piazza dei Cinquecento, l’istituzione di un numero adeguato di postazioni pick-up e drop-off per il servizio di noleggio con conducente.

Riteniamo che sul progetto di riqualificazione della piazza, un’operazione di restyling di grande importanza, sia fondamentale coinvolgere maggiormente le associazioni di categoria e gli operatori del trasporto pubblico non di linea, ascoltando le loro istanze e osservazioni.

L’obiettivo è garantire a cittadini e turisti una mobilità efficiente e sostenibile, fornire servizi diversificati e contrastare fenomeni di abusivismo, ma anche rilanciare l’immagine della nostra città in vista di appuntamenti come Giubileo 2025 e, ci auguriamo, Expo 2030”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

