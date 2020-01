Spintonata e derubata dell’incasso giornaliero, la commessa di una farmacia in via del Corso, non si è persa d’animo. La donna ha inseguito il rapinatore, e con l’aiuto dei passanti e l’arrivo di una pattuglia della Polizia, è riuscita a recuperare i soldi che l’uomo aveva rubato dalla cassa (circa 500 euro in contanti).

M.C., già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, è stato arrestato per rapina.