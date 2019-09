Roma, sette auto distrutte dalle fiamme a Trionfale: ipotesi incendio doloso

Sette auto sono state completamente bruciate dalle fiamme stanotte nella zona di piazzale degli Eroi a Roma, quartiere Trionfale. Poco prima delle 2 un incendio ha distrutto cinque automobili in via Tommaso Campanella e altre due in via Luigi Rizzo. L’orario pressoché simultaneo e la vicinanza delle strade dove sono divampati i roghi rendono concreta l’ipotesi che si tratti di incendi dolosi. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia Trionfale intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.