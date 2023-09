Sanità, il Nursing Up: “Almeno 20mila infermieri soffrono i pericolosi sintomi del Long Covid, che l’Istat non riconosce” 

Disturbi del sonno, costante cambio di umore, ansia: come tiene a rimarcare Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, “Si tratta di sintomatologie che potrebbero facilmente essere confuse, dai medici curanti, come dagli stessi professionisti della salute, come reazioni psico-fisiche derivanti dai turni massacranti e da una professione, lo ripetiamo da anni, decisamente usurante come la nostra, dove, tra orari prolungati, turni di notte e disorganizzazione strutturale ormai cronica degli ospedali, acuita dalla carenza di personale, i disagi per l’infermiere italiano sono all’ordine del giorno”.

Long Covid, il Nursing Up: “Nessuno come gli infermieri ha pagato, psicologicamente e fisicamente, lo scotto della pandemia”

Da parte sua, il sindacato degli operatori sanitari, precisa il presidente, “Lo abbiamo denunciato a gran voce nel recente passato, abbiamo fornito alla collettività numeri allarmanti, a partire da quelli degli infermieri contagiati, di fonte dell’Inail. Nessuna categoria di lavoratori, in Italia, ha pagato, psicologicamente e fisicamente, lo scotto della pandemia al pari degli infermieri.

Long Covid, il Nursing Up: “In Italia il numero attendibile è quello di almeno 20mila operatori sanitari, la maggior parte infermieri”

Entrando nello specifico, rivela il responsabile del Nursing Up, “Secondo i dati ufficiali dell’Inail, ben 320mila infermieri sono stati infettati dal virus del Covid-19, dall’inizio della Pandemia fino a oggi. Ma quanti di questi, dovremmo davvero chiedercelo, soffrono degli effetti del Long Covid? Secondo una indagine accurata a livello europeo, redatta in collaborazione con il Satse, il sindacato degli infermieri spagnoli, la media dei professionisti che nei Paesi Ue oggi soffre di postumi del contagio è di circa un sesto del totale dei contagiati. In Italia – prosegue il sindacalista – il numero attendibile è quello di almeno 20mila operatori sanitari, la maggior parte infermieri, che potrebbe essere alle prese con quella che è di fatto una vera malattia ma che, ahimè, non è considerata tale”.

Ed ancora: “Ci riferiamo al fatto che nel nostro Paese, così come in Spagna, i sintomi legati al Long Covid non sono considerati una malattia professionale. Le assenze direttamente legate al manifestarsi di una sindrome Long-Covid, sono oggi equiparate, in Italia, alla malattia comune, sia per il trattamento economico, sia per il trattamento normativo. A carico del lavoratore interessato ci saranno gli obblighi di certificazione, con la dovuta attenzione agli oneri di avviso e preavviso immediato in caso di assenze”.

Long Covid, il Nursing Up: “Fummo i primi a rendere noto che un quarto dei pazienti non ha recuperato 6 mesi dopo l’infezione”

E dire che, tiene a spiegare Giacomelli, “Con un comunicato diramato da noi all’inizio di quest’anno, fummo i primi a rendere noto che, secondo uno studio dell’Università di Zurigo, un quarto dei pazienti non ha recuperato completamente sei mesi dopo l’infezione, di cui circa il 10% ancora gravemente compromesso nella propria vita quotidiana. È chiaro che maggiore è il numero di persone colpite, più evidenti sono gli effetti a tutti i livelli della società: le persone affette sono assenti dalle famiglie, dalle associazioni e dal posto di lavoro. Quindi, aggiunge il presidente del Nursing Up, “E chi se non gli infermieri, uomini e donne prima che professionisti della salute, i esposti più di tutti al rischio, e di fatto tra i più contagiati, oggi subiscono ancora le conseguenze del virus?”

Long Covid, il Nursing Up: “L’obiettivo primario è capire quanti infermieri sono sul punto di chiedere il pensionamento anticipato”

“Non è finita, qui. Ad acuire le nostre denunce – continua De Palma – ad aggravare la situazione, anche alla luce del modus operandi di altri Paesi non certo da considerare isole felici , ma quanto meno forti di una politica sanitaria più lungimirante della nostra, c’è ad esempio il recentissimo caso degli Stati Uniti. L’obiettivo primario è quindi quello di avviare, da parte nostra, un approfondito report per capire quanti infermieri italiani oggi sono sul punto di chiedere il pensionamento anticipato, quanti hanno dato le dimissioni o stanno pensando di farlo, quanti sono in malattia lunga, pesando non poco con la loro assenza sugli equilibri già precari di pronto soccorsi e reparti nevralgici.

Long Covid, il Nursing Up: “Nei casi peggiori, i sintomi si traducono in possibili disturbi cardiaci, emicrania cronica, tremore e nebbia cognitiva”

Insomma, insiste Giacomelli, “Non dimentichiamo che, nei casi peggiori, i sintomi del Long Covid si traducono in possibili disturbi cardiaci, emicrania cronica, tremore e anche nella cosiddetta “nebbia cognitiva” che conduce a problemi di memoria di non poco conto. E’ chiaro che infermieri in queste condizioni non possono più svolgere la propria professione in modo idoneo, ed è chiaro che tutto questo ricade sulla salute dei pazienti, e sui carichi di lavoro assistenziali in generale”.

Long Covid, il Nursing Up: “Il sistema sanitario italiano, già febbricitante, non può permettersi di perdere ulteriore colpi”

Ed in tutto ciò, conclude Giacomelli, “L’Italia ha bisogno degli infermieri, non smetteremo mai di ribadirlo: infermieri appagati dal punto di vista della valorizzazione economico-contrattuale nelle loro legittime aspirazioni, infermieri in buona salute, fisica e psichica, non esposti al rischio di errori che possono ricadere sui pazienti, a causa di ansia, stress, insonnia. Il sistema sanitario italiano, già febbricitante, non può permettersi di perdere ulteriore colpi ed è palese che il nostro Ministero della Salute debba, di concerto con l’Inail, per come la vediamo noi, valutare la possibilità che i sintomi del Long Covid siano classificati tra le malattie professionali, rispetto alle quali va prevista una indennità. In fondo, chiosa il rappresentante nazionale del Nursing Up, “Siamo o non siamo i professionisti che più di tutti, a contatto con i malati, hanno contratto l’infezione sul luogo di lavoro? Nessuno osi dimenticarlo”.

