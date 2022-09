Sanzioni Russia, Berlusconi: “Addolorato ma mia linea è quella Ue-Occidente”

(Adnkronos) – Sulle sanzioni nei confronti della Russia ”non posso scostarmi dalle posizioni del governo, dell’Ue, degli Usa e di tutto l’Occidente, ma sono molto deluso e dispiaciuto perché la Russia, invece di entrare nella Ue, ha rafforzato il totalitarismo comunista della Cina. Sono molto addolorato per questo”. E’ quanto ha detto Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a Porta’.

”Non vedo nessuna perdita economica” per Putin ”da qui in avanti”. Mosca, ha assicurato il Cavaliere, ”è assolutamente in grado” di resistere alle sanzioni e al tetto per il prezzo del gas ”perché sono molto aumentate le richieste di gas, petrolio e carbone da parte di Cina e India”.