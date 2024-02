Sciopero personale ferrovie oggi 12 febbraio, treni regionali a rischio

(Adnkronos) – Prende il via oggi, 12 febbraio 2024, lo sciopero proclamato da Usb, previsto dalle 9 alle 17, per tutto il personale delle ferrovie, Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Alla base della protesta, ha annunciato il sindacato, “un vero e adeguato rinnovo contrattuale nazionale”. Sempre oggi la sigla ha proclamato uno sciopero specifico in Rfi, dove il 10 gennaio scorso è stato sottoscritto da Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti; SLM Fast/Confsal, OrSA Ferrovie, Ugl Ferrovie. Per Usb si tratta di un accordo “che assesta un colpo di spugna sul quadro storico del disagio lavorativo nel settore manutenzione infrastrutture”.

Ferrovie dello Stato nei giorni scorsi ha fatto sapere che oggi circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, mentre saranno previste probabili limitazioni o cancellazioni dei treni regionali. Probabili disagi sono attesi anche sulle tratte coperte dai treni di Italo.