Stipendio per vivere a Roma: ecco qual è quello perfetto per poter vivere tranquillamente

Stipendio per vivere a Roma: ecco qual è quello perfetto per poter...

Stai cercando delle stanze in affitto a Roma perché hai deciso di provare l’ebbrezza di trasferirti nella città eterna? La capitale ha un fascino senza eguali, offre un’infinità di opportunità di svago, cultura e crescita personale, ed è davvero una risorsa per chi desidera trovare un lavoro e delle occasioni per cambiare la propria vita in maniera radicale. Tutte queste esperienze e opportunità però comportano ovviamente delle spese, per non parlare della gestione di una stanza, dell’affitto da pagare e ovviamente delle utenze e delle normali spese alimentari e non. La domanda sorge quindi spontanea: qual è lo stipendio perfetto per vivere dignitosamente in una città come Roma? Vediamo insieme alcuni prospetti e soluzioni per cercare di capire a quanto dovrebbe ammontare lo stipendio ideale.

Costi della benzina/gas auto o dell’abbonamento ai mezzi pubblici

Partiamo dalla necessità primaria: quella di spostarsi per raggiungere il proprio luogo di lavoro o semplicemente per raggiungere un punto preciso della città. I biglietti singoli per metro e autobus hanno un costo di 1,50€ per 100 minuti di utilizzo. Abbastanza elevato se si considerano più spostamenti durante il giorno e durante l’arco della settimana. Esiste poi la CIS, una carta valida per 7 giorni dalla prima timbratura, che ha un costo di 24€. Se invece prendi i mezzi quotidianamente, il consiglio per risparmiare è quello di optare per un abbonamento annuale che costa 250€, che spalmato su 12 mesi equivale ad un costo mensile di circa 21€. Questa è l’uscita da tenere a mente per ragionare sullo stipendio perfetto. Previsioni di spesa molto diverse invece se si fa uso della propria automobile.

Costo per l’affitto di una stanza o una casa

Affittare un appartamento in una zona centrale di Roma varia dai 900€ fino ai 3500€ mensili, ma volendo rimanere in una soglia verosimile, un buon bilocale può venire a costare sugli 800€ mensili. Per la stanza invece, il costo differisce molto se singola o doppia, laddove “doppia” equivale ovviamente a un risparmio significativo mensile. Una stanza singola in zona molto centrale o in zona universitaria può costare fino a 700€, mentre per una doppia solitamente non si superano le 400€ di spesa.

Spesa alimentare

Roma offre molte opportunità di risparmio, come ad esempio quella di frequentare supermercati con marchi a basso costo e discount con molte occasioni, offerte e promozioni. Solitamente si calcolano circa 50€ a settimana per una buona spesa e un buon rifornimento di cibo, per circa 200€ mensili a persona.

Bollette e utenze

Molto dipende dal piano tariffario stipulato con la società di luce e gas, ma si può affermare che le utenze a Roma non siano particolarmente economiche. Si spende tra i 150 e i 300€ al mese per appartamenti fino a 100 metri quadri. In questo calcolo sono compresi riscaldamento, rifiuti, internet, illuminazione e acqua.

Asilo nido privato

Se hai un figlio a carico, un buon asilo privato può costare dai 350€ ai 600€ mensili, per una spesa complessiva annuale che va dai 3900€ ai 6700€.

Ristorazione e intrattenimento

Concedersi qualche cena o pranzo fuori è doveroso, e anche qui le occasioni per risparmiare non mancano. Le persone a Roma spendono fino a 170€ al mese per mangiare fuori in pizzerie, ristoranti e trattorie. Anche per ciò che concerne l’intrattenimento, come cinema o musei, si spendono circa 160€ al mese.

Alla fine, qual è lo stipendio perfetto?

Per un single si contano circa 1500€ per vivere in maniera agiata, levandosi qualche lusso ogni tanto fra ristorazione e divertimento. Una famiglia romana, invece, spende intorno ai 3000€ al mese.