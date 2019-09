The Witcher su Netflix, la data d’uscita svelata per errore

Manca sempre meno all’uscita della serie tv The Witcher sui Netflix. I trailer mostrati negli ultimi mesi hanno fatto intendere ad uno stato avanzato dello sviluppo dell’opera, e a confermare l’imminente uscita della serie ispirata alle avventure di Geralt di Rivia (QUI la trama) ci ha pensato proprio Netflix, anche se per errore.

La celebre piattaforma di streaming, attraverso l’account Facebook olandese, ha infatti rilasciato una lista delle serie in uscita nei prossimi mesi con tanto di countdown segnato in giorni. Il post è stato cancellato poco dopo, ma diversi utenti hanno fatto in tempo ad immortalare la lista, secondo la quale mancherebbero 97 giorni all’uscita di The Witcher.

The Witcher, Geralt di Rivia diventa una serie

La data di’uscita è quindi servita: 17 dicembre 2019, ossia tra poco più di tre mesi. The Witcher, secondo questa lista, verrà quindi rilasciato a ridossi di Natale, per dare modo ai fan dello strigo di passare nel miglior modo possibile le vacanze natalizie.

Dopo essere stato una serie di romanza e un videogioco di successo, The Witcher è quindi pronto a sbarcare su Netflix, pronto a diventare una serie tv cult. Le storie di Geralt di Rivia di sposano alla perfezione con una trasposizione televisiva, che riprenderà le vicende dei romanzi. Mancano ormai pochi mesi, poi The Witcher sarà realtà anche su Netflix.